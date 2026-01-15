A Tito assalto al bancomat!

L’arrivo dei Carabinieri, pochissimi minuti dopo una prima esplosione, la notte scorsa, ha fatto fallire l’assalto a un bancomat a Tito Scalo (Potenza).

Secondo quanto si è appreso, almeno tre persone, con il volto coperto, hanno utilizzato l’ormai consueta tecnica della marmotta nell’impianto Atm della Bcc della Magna Grecia, ma i militari dell’Arma, in applicazione del piano contro i numerosi assalti ai bancomat delle ultime settimane nel Potentino, sono subito arrivati sul posto.

I rapinatori, che non hanno portato via denaro, sono fuggiti utilizzando il raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni: indagini sono in corso per accertare la loro identità.