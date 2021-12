Italia: nuovo record di positivi! Ben 144.243 in un giorno. Ecco tutti i dati

Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati però 119.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.

155 morti di coronavirus (ieri 156) in Italia.

Sono poi 900.984 gli attualmente positivi, 121.521 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.125.683 e i morti 137.402.

I dimessi e i guariti sono invece 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri.