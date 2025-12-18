La Questura di Potenza traccia il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno

Si è tenuta nella giornata odierna, presso la Questura, la conferenza stampa di fine anno nel corso della quale il Questore di Potenza ha illustrato i dati relativi al bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno.

Durante l’incontro sono stati presentati i principali risultati operativi conseguiti dalle articolazioni della Polizia di Stato nella provincia di Potenza, con particolare riferimento alle attività di prevenzione, controllo del territorio e investigazione svolte dalla Questura.

Inoltre, sono stati illustrati i risultati dell’attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, impegnata nel contrasto ai reati informatici, alle frodi online e alla tutela dei minori in rete, evidenziando l’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione nel settore digitale.

Sono stati altresì presentati i dati della Polizia Stradale, relativi ai controlli effettuati sulla rete viaria, alle attività di prevenzione degli incidenti stradali e di contrasto alle condotte di guida pericolose, nonché quelli della Polizia Ferroviaria, con riferimento ai servizi di vigilanza nelle stazioni e a bordo dei convogli, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario.

Sono stati infine illustrati i risultati conseguiti dal Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, impegnato nel rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a supporto delle articolazioni della Questura, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

Al termine della conferenza stampa è stata presentata la nuova Sala Operativa della Questura, recentemente interessata da lavori di ammodernamento che consentiranno la gestione più efficiente delle attività di coordinamento e pronto intervento sul territorio

La conferenza stampa ha rappresentato un momento di trasparenza e confronto con gli organi di informazione e con la cittadinanza, volto a illustrare l’impegno complessivo della Polizia di Stato sul territorio e a rinnovare l’attenzione ai temi della sicurezza anche in vista del nuovo anno.