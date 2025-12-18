A Tito l’evento che apre il percorso verso “Comune Europeo dello Sport 2028”

Mancano poche ore all’appuntamento più atteso della stagione culturale e sportiva titese.

Domani sera, venerdì 19 dicembre alle ore 21, il Centro per la Creatività Cecilia ospiterà Federico Buffa con il suo celebre spettacolo “Italia Mundial”, un evento che segna simbolicamente l’inizio del percorso che porterà Tito a diventare Comune Europeo dello Sport 2028.

Si tratta di un’occasione unica per la Basilicata: Federico Buffa, il giornalista e storyteller più amato d’Italia, volto noto di Sky, porta in scena una delle sue storie più emozionanti, quella della vittoria azzurra ai Mondiali di Spagna 1982.

Accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, Buffa farà rivivere al pubblico quella magica estate che ha segnato la memoria collettiva di un’intera generazione.

I gol di Paolo Rossi, l’urlo liberatorio di Marco Tardelli, le parate decisive di Dino Zoff, la saggezza di Enzo Bearzot con la sua inseparabile pipa, la notte indimenticabile del Santiago Bernabeu e l’immagine del Presidente Sandro Pertini che esulta in tribuna: tutto questo rivivrà attraverso la voce inconfondibile di Buffa e il suo straordinario talento nel trasformare eventi sportivi in vere e proprie epopee, arricchite da aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i suoi monologhi.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo importante percorso con un evento di tale qualità e richiamo”, dichiarano Luciano Pio Sapienza, Presidente del Forum Giovani Tito, e Antonio Carlucci, Assessore allo Sport del Comune di Tito.

“Federico Buffa incarna perfettamente i valori che vogliamo trasmettere alla nostra comunità: passione, memoria, appartenenza e la capacità di emozionare attraverso lo sport.

Questo spettacolo rappresenta il modo migliore per dare il via al percorso che ci porterà al prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2028, un traguardo che testimonia l’impegno dell’amministrazione e delle associazioni del territorio nella promozione dello sport come strumento di crescita sociale e culturale”.

L’evento è frutto della collaborazione tra il Forum Giovani Tito, l’Amministrazione Comunale e Tito Sport 2028, e rappresenta un momento di grande richiamo non solo per la comunità locale ma per l’intera regione.