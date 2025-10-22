La scuola dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere in festa per accogliere Mons. Carbonaro. I dettagli

Sua Eccellenza Mons. Davide Carbonaro, Vescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, oggi ha incontrato i giovani del Comune di Marsicovetere.

“Dall’Istituto Tecnico alla scuola dell’infanzia, passando per riflessioni profonde, domande autentiche da parte dei nostri giovani studenti (“Cosa avrebbe fatto se non fosse diventato Vescovo?”) e momenti indimenticabili come la danza della pace e un emozionante bis musicale con Viva la Vida dei Coldplay.

Grazie a Sua Eccellenza per la sua presenza semplice, luminosa, vera.

Una mattinata di sorrisi, parole profonde e comunità che ci porteremo dentro.”

In questa parole del Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, la forza della verità umana del nostro Vescovo Carbonaro.

Una mattinata ricca di emozioni, semplicità e dialogo autentico ha animato oggi l’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere, che ha avuto il piacere di accogliere Sua Eccellenza Mons. Carbonaro, Vescovo della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, in una visita particolarmente sentita da tutta la comunità scolastica.

Una passeggiata tra le persone, un cammino tra i cuori.

La visita è iniziata all’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa D’Agri, per poi proseguire con una passeggiata nel paese, durante la quale Mons. Carbonaro ha avuto modo di incontrare cittadini e studenti con il sorriso e la parola pronta, donando a ciascuno attenzione e vicinanza.

Ad accompagnarlo nel percorso tra le varie sedi dell’Istituto, il Sindaco Marco Zippari, la Dirigente scolastica Prof.ssa Marinella Giordano e don Peppino Lapadula, la Vicesindaca Maria Carmela Miraglia e l’Assessore Cesira Russo.

Il cammino è proseguito verso le scuole dell’infanzia e primaria, dove ad accoglierlo c’erano i sorrisi dei più piccoli, tra musiche, canti e la danza della pace.

Un momento di comunione profonda e spontanea, in cui il Vescovo ha saputo regalare un messaggio di ascolto interiore, semplice e profondo coinvolgendo con entusiasmo gli oltre 850 studenti – tra bambini e ragazzi – della nostra comunità.

La visita di Sua Eccellenza è stata un dono.

Un’occasione di crescita umana e spirituale per tutti noi. È nei momenti come questo che la scuola si apre davvero al territorio, alla vita, all’anima.”

Un’esperienza che ha unito fede, educazione e comunità in un’unica, intensa giornata.

Un incontro che lascia una traccia, un seme di speranza e di bellezza nei cuori dei presenti.