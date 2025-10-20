Le fontane di Potenza come bene comune e simbolo di partecipazione civica: questo il progetto

Dopo il primo incontro tenutosi al Parco Tre Fontane, il progetto “Fontane di Comunità“, promosso da Appennino Smart, torna con un nuovo appuntamento pubblico mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 19.30 in Piazza della Costituzione a Potenza.

L’iniziativa, dal titolo “Le Fontane di Comunità: acqua, partecipazione e beni comuni”, intende rilanciare il tema dell’acqua come elemento identitario, culturale e sociale, e promuovere la valorizzazione delle fontane cittadine come spazi condivisi di bellezza e cittadinanza attiva.

All’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni comunali, delle associazioni , dei residenti e degli operatori commerciali della zona.

“Fontane di Comunità” si propone di avviare un percorso di mappatura, riattivazione e progettazione partecipata delle fontane pubbliche di Potenza, in collaborazione con associazioni , cittadini, operatori privati ed enti , per trasformarle in luoghi di incontro, arte e identità urbana.

L’evento di Piazza della Costituzione sarà anche un momento di sensibilizzazione per la riattivazione delle fontane presenti in piazza, oggi non funzionanti, che diventerà il primo segno concreto di un progetto più ampio dedicato all’acqua e alla comunità.