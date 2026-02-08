Maltempo a Moliterno: fulmine squarcia cupola della chiesa madre. I dettagli

Il maltempo delle scorse ore ha procurato diversi danni alla chiesa di Santa Maria Assunta di Moliterno.

Come spiega rainews “probabilmente è stato un fulmine a squarciare la cupola della chiesa madre: ieri, infatti, durante la forte pioggia che si è abbattuta sulla zona, è stato sentito un tuono fortissimo.

Questa mattina è stato il parroco don Enio De Mare a verificare quanto accaduto: calcinacci e intonaco sono finiti all’interno delle navate.

Al momento l’area è stata dichiarata inaccessibile per motivi di sicurezza, mentre vanno avanti i rilievi dei vigili del fuoco”.