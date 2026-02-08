Su Potenza dopo una breve tregua, nuovo peggioramento del tempo. Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica nei prossimi giorni, con l’arrivo di un’altra perturbazione di matrice atlantica a cui saranno associate condizioni di instabilità con rovesci o temporali.
Clima ancora mite per il periodo.
Ma che tempo ci attende quindi su Potenza nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 9 Febbraio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
Martedì 10 Febbraio avremo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.