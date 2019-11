Manca l’acqua e in questo Comune della provincia di Potenza chiudono le scuole. I dettagli

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Rionero, ad eccezione dell’I.I.S. “G. Fortunato” – Campus -, a causa della interruzione del servizio idrico per i giorni 20 e 21 novembre 2019.

Questa l’Ordinanza del Comune:

“IL SINDACO

Premesso che con nota datata 07/ 11/2019, prot. n°14050, l’Acquedotto Lucano ha comunicato che nei giorni 19 – 20 – 21 novembre prossimi, per consentire l’esecuzione da parte di Acquedotto Pugliese di indagini strutturali che interessano la galleria “Toppo Pescione” del Canale Principale – Acquedotto del Sele -, l’erogazione idrica sarà sospesa secondo il seguente programma:

19 novembre, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino successivo;

20 – 21 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del mattino successivo;

Considerato che:

l’annunciata sospensione del servizio idrico per i giorni 20 e 21 novembre p.v., dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, interesserà l’intero territorio comunale, con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche;

la mancanza di acqua comporta la sospensione del servizio mensa in tutte le scuole di ogni ordine e grado ad eccezione dell’Asilo Nido Comunale “Caravaggio”;

la mancanza di acqua comporta l’inagibilità temporanea degli edifici in cui si svolgono le attività didattiche delle istituzioni scolastiche, evidenziando che non sussistono soluzioni alternative idonee per assicurare la continuità della fornitura del servizio idrico;

Considerata la particolare urgenza di disporre per motivi igienico sanitari la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 20 e 21 novembre p.v. a partire dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del mattino successivo, ad eccezione dell’I.I.S. “G. Fortunato” – Campus sito alla via Monticchio n°125, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igieniche legate alla mancanza di acqua corrente;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli enti Locali, (D.Lgs. n.267/ 2000) che legittimano, come nel caso di specie, al Sindaco l’esercizio del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica dell’utenza dei plessi scolastici cittadini;

O R D I N A

per le motivazioni indicate in premessa narrativa, che qui vengono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, ad eccezione dell’l.l.S. “G. Fortunato” – Campus sito alla via Monticchio n°125, dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del mattino successivo nei giorni di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre 2019.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto, ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine, al Responsabile Comunale dell’Ufficio Scuola per guanto di competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture, all’ufficio di Polizia Locale e pubblicata all’Albo pretorio on­ line e sulla homepage del sito istituzionale”.