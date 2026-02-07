Meteo: su Potenza ancora pioggia, ecco quando torna il sole. Le previsioni

Nella giornata di oggi su Potenza l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Sabato 7 Febbario, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
Domenica 8 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.