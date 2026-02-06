Ruoti celebra l’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: sport e valori olimpici

Questa sera, 6 febbraio, si svolge la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento di rilevanza internazionale che segna l’inizio di una grande celebrazione dello sport e dei valori olimpici in Italia.

Il Comune di Ruoti, con l’iniziativa “Ruoti in Sport” svoltasi nei giorni 5 e 6 luglio 2025, questa edizione e la prossima, è orgogliosamente inserito nel programma nazionale “Italia dei Giochi”, promosso in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Si tratta di un’iniziativa che abbraccia territori e comunità di tutta Italia, diffondendo i valori olimpici e paralimpici.

Grande entusiasmo ha accompagnato l’evento sul territorio ruotese, coinvolgendo la comunità sportiva lucana e i cittadini nella consapevolezza di partecipare a un programma di prestigio nazionale, portando i valori olimpici e paralimpici nel cuore della Basilicata, riconoscendo lo sport come strumento di socialità, inclusione e crescita collettiva.

In questo contesto, il Comune di Ruoti, in collaborazione con CONI Basilicata, Sport e Salute e CIP Basilicata, promuove momenti di partecipazione collettiva e condivisione, con l’obiettivo di avvicinare cittadini di tutte le età allo spirito dei Giochi.