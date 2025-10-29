Meteo: su Potenza nuvole in aumento e forse pioggia. Ecco le ultime previsioni

Le prossime giornate saranno caratterizzate da un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali, su Molise, Puglia e Basilicata, in un contesto generalmente asciutto e decisamente ventoso.

Qualche piovasco sarà tuttavia possibile venerdì 31 ottobre, specie sul Salento e sulla Basilicata ionica.

Temperature che risulteranno pressoché stazionarie rispetto ai precedenti giorni.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 30 Ottobre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.

Invece, Venerdì 31 Ottobre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.