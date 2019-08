A Muro Lucano “Insieme per Simone”, il piccolo di soli 3 anni strappato alla vita dal terribile incidente. Ecco l’iniziativa per i più bisognosi

Ancora troppo vivo il ricordo della tragedia immane che lo scorso 11 Agosto ha scosso la comunità di Muro Lucano, costretta a dire addio ad uno dei suoi piccoli angeli.

Come tutti tristemente sanno, intorno alle ore 17:00 di quello stesso giorno, un terribile incidente stradale ha stravolto la vita di una famiglia che viaggiava a bordo della propria auto sulla strada provinciale Balvano-Vietri di Potenza.

Il mezzo è finito fuori strada, finendo violentemente trafitto dal guardrail della corsia opposta.

Nulla da fare per il piccolo Simone Lombardi, di soli 3 anni e mezzo, morto sul colpo.

A quasi due settimane da quel terribile episodio che ha scosso l’intero potentino, ecco l’iniziativa per ricordare Simone e far del bene ai più bisognosi.

L’Associazione “Muro inVita”, promotrice dell’iniziativa, fa sapere:

“Vi diamo appuntamento a venerdì 23 agosto alle ore 19 al Borgo Pianello.

Verrà celebrata una Messa nella piazzetta del Forno della Goveta e per l’occasione allestiremo dei banchetti di raccolta fondi che le famiglie destineranno a chi ne ha bisogno: associazioni, scuole, bambini.

Non mancate”.

Proseguono poi i volontari:

“Grazie all’Associazione “CI Provo” di Bella che ha deciso di sostenere la nostra raccolta fondi allestendo uno stand in occasione delle celebrazioni di “Bella Capitale per un giorno”, in programma il 24 e 25 agosto in Piazza Plebiscito.

Quanto raccolto verrà poi sommato ai contributi che riceveremo il 23 agosto, in occasione della celebrazione della SS Messa per Simone al Borgo Pianello.

23 agosto: Celebrazione SS. Messa al Forno della Goveta (Borgo Pianello) e raccolta fondi. 24-25 agosto: raccolta fondi Associazione Ci Provo in Piazza Plebiscito a Bella. Sono le date di Borgo Invita, una casualità che unisce due comunità che si stringeranno in un unico abbraccio!”.

Lo stesso abbraccio che giunge anche dalla nostra Redazione alla famiglia del piccolo Simone e a quanti si faranno partecipi dell’iniziativa.

