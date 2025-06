Nel borgo di Guardia Perticara cena a lume di candela, note emozionanti e panorami incantevoli. L’iniziativa

C’è una notte, nel cuore dell’estate italiana, in cui i borghi più affascinanti del nostro Paese si trasformano in piccoli teatri a cielo aperto.

Sabato 21 Giugno, il borgo di Guardia Perticara ha brillato di luce propria, in occasione della Notte Romantica, un evento dedicato all’amore in tutte le sue forme.

I cuori pulsanti degli abitanti e dei visitatori hanno danzato all’unisono, avvolti da una cena a lume di candela, note emozionanti e panorami incantevoli che sembravano invitarli a baciarsi.

Questa rassegna nazionale ha offerto esperienze immersive, dove cultura, gastronomia e bellezza si sono intrecciate dando vita a momenti indimenticabili.

Uno dei progetti più significativi presentati durante la serata è stato “Testimoni del vostro Sì”, promosso dal Comune di Guardia Perticara.

Questo progetto rappresenta una proposta unica per le coppie che scelgono il suggestivo borgo di pietra come scenario per celebrare o immortalare il proprio amore.

Attraverso gesti simbolici e un caloroso “Benvenuti, qui siete di casa”, il borgo desidera accogliere gli sposi nel modo più sincero possibile.

Il progetto prevede diversi benefici per le coppie.

Coloro che decidono di celebrare il loro matrimonio a Guardia Perticara riceveranno in omaggio un buono spesa per l’acquisto delle fedi nuziali, che simboleggiano l’amore eterno e la fedeltà reciproca.

Inoltre, per chi sceglie il borgo come set fotografico, sarà possibile scegliere tra un bouquet omaggio per la sposa o un aperitivo di benvenuto per gli sposi e i testimoni, in uno dei meravigliosi angoli del borgo.

Questa iniziativa non solo sancisce l’amore, ma celebra anche la bellezza senza tempo di un luogo che racconta storie.

L’evento ha avuto inizio con un saggio musicale degli allievi della scuola “Rossetti Montano”, custodi di un’eredità sonora che appartiene all’intera Valle del Sauro, diretti dalla Maestra Margherita Lavecchia.

Durante la serata, è stata annunciata anche l’apertura, a Settembre, della sezione canto, curata dalla maestra Rosa Gesualdi, in aggiunta alle sezioni già avviate di pianoforte e fisarmonica, arpa e violino dirette rispettivamente dalle Maestre Margherita Lavecchia, Aurora Lettini e Michele Mastrosimone.

A dare il via agli eventi serali, un monologo dedicato all’amore, interpretato da Alessia Melfi e scritto dal direttore artistico Antony Gallo, intitolato “A Guardia…dove anche le pietre sanno amare”.

Il momento culminante della serata si è svolto con una cena romantica abbracciata da scenografie artistiche e spettacoli circensi a cura di Miky&RoArtEvent sulle note delle Street Riders in Rock Ballads Love, seguiti da un Dj set con Marix, mentre si attendevano emozionanti giochi pirotecnici e un brindisi di mezzanotte, celebrando baci rubati, promesse sussurrate e abbracci che sanno di casa.

Questo evento straordinario, promosso dal coordinamento nazionale dei Borghi più belli d’Italia, curato dalla Pro Loco locale, con il patrocinio del Comune di Guardia, è stato assemblato sotto la direzione artistica di Antony Gallo, storico dell’arte e curatore di eventi culturali di notevole spessore.

La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Cristina Longo, che ha accompagnato il pubblico attraverso un viaggio emozionale, dove l’amore ha trovato la sua giusta collocazione nel panorama unico di Guardia Perticara.