Potenza, in provincia i cittadini si uniscono al grido di pace: “I popoli non spariscono, i diritti non si bombardano”. L’iniziativa

Medioriente, Lauria si unisce al grido di pace: “I popoli non spariscono, i diritti non si bombardano”

Sabato 21 giugno, sul Viale di Lauria (Rione Superiore), cittadine e cittadini si sono riuniti in una manifestazione partecipata per chiedere il cessate il fuoco immediato e duraturo in Medio Oriente, in concomitanza con la mobilitazione nazionale svoltasi a Roma.

Una piazza unita, colorata da bandiere della pace e simboli delle realtà promotrici, ha detto no alla guerra, ribadendo il diritto universale dei popoli a vivere in pace, con dignità e libertà.

Lo slogan scelto per la giornata, “I popoli non spariscono, i diritti non si bombardano”, ha fatto da filo conduttore agli interventi spontanei di numerose persone che hanno preso la parola per condividere pensieri, emozioni e richieste di giustizia.

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti realtà:

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, CGIL, ANPI, Arci, Legambiente, Collettivo Striker, Associazione VENTI, Donne Democratiche di Basilicata, Libera Lagonegrese, Coordinamento per la Pace Lagonegrese.

In un momento storico segnato da conflitti drammatici e da un crescente disinteresse istituzionale verso le vittime civili, la comunità di Lauria ha scelto di non restare in silenzio.