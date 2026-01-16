Noepoli dice NO alla violenza: al via la presentazione del Progetto Anita

Proseguono gli incontri di sensibilizzazione nei Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese-Pollino grazie al Progetto Anita nato dalla co-progettazione dell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino con l’Associazione Differenza Donna Aps-Ong grazie al contributo della Regione Basilicata.
Come fa sapere una nota:
“Vi aspettiamo il 20 Gennaio alle ore 18:00 Comune di Noepoli (PZ), presso il Centro Sociale in via Carlo Levi, 1, per la presentazione del Progetto Anita.
Parteciperanno:
Dott. Giuseppe Pasquale Valicenti, Sindaco del Comune di Noepoli
Dott.ssa Maria Grazia Basciano, Psichiatra-Psicoterapeuta e Consigliera Comunale Delegata alla cultura e politiche sociali del Comune di Noepoli
Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice UdP Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino
Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile per Differenza Donna del Progetto Anita
Avv. Valentina Gasaro, Ufficio Legale Differenza Donna”