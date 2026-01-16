ULTIME NEWS

Noepoli dice NO alla violenza: al via la presentazione del Progetto Anita

16 Gennaio 2026

Proseguono gli incontri di sensibilizzazione nei Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese-Pollino grazie al Progetto Anita nato dalla co-progettazione dell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino con l’Associazione Differenza Donna Aps-Ong grazie al contributo della Regione Basilicata.

Come fa sapere una nota:

“Vi aspettiamo il 20 Gennaio alle ore 18:00 Comune di Noepoli (PZ), presso il Centro Sociale in via Carlo Levi, 1, per la presentazione del Progetto Anita.

Parteciperanno:

Dott. Giuseppe Pasquale Valicenti, Sindaco del Comune di Noepoli

Dott.ssa Maria Grazia Basciano, Psichiatra-Psicoterapeuta e Consigliera Comunale Delegata alla cultura e politiche sociali del Comune di Noepoli

Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice UdP Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino

Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile per Differenza Donna del Progetto Anita

Avv. Valentina Gasaro, Ufficio Legale Differenza Donna”