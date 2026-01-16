Potenza, Campionato Regionale di danza sportiva con oltre 300 gli atleti in gara. L’appuntamento

Sarà un’edizione articolata in tre date – 18 gennaio, 22 marzo e 19 aprile 2026 – la quarta edizione del Campionato regionale di Danza Sportiva, organizzata dal Comitato Regionale Lucano del Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia) con il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata.

Un calendario più ampio, che conferma la crescita della manifestazione e il suo radicamento sul territorio regionale, offrendo ad atleti, associazioni e pubblico un percorso sportivo strutturato e partecipato, capace di valorizzare il talento e la passione per la danza sportiva.

Anche per l’edizione 2026 sono attesi oltre 300 atleti, in rappresentanza di 11 Associazioni Sportive Dilettantistiche lucane: Free Dance, Ton Up, Teka Dance, Swing Club, Disco Dance, Glamm del Caribe, La Perla del Liscio, Evolution Dance, Hollywood Dance, Rosario Dance School e Cultura y Sabor. Una comunità sportiva ampia e variegata che testimonia la vitalità del movimento e la diffusione della danza sportiva in Basilicata.

Il Campionato regionale si inserisce nel percorso promosso da MSP Italia, associazione senza fini di lucro riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali. Da sempre MSP Italia sostiene i valori della solidarietà umana, dell’educazione, dell’inclusione e del servizio per gli altri, promuovendo uno sport accessibile, sicuro e a misura di ogni persona.

La danza sportiva, in questo contesto, diventa non solo competizione, ma anche strumento educativo e sociale: un’attività motoria sana, piacevole e non traumatica, praticata con l’assistenza di esperti qualificati, diplomati e insegnanti di Educazione Fisica, che rappresentano l’asse portante del Movimento. Il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata rafforza ulteriormente il valore dell’iniziativa, confermando l’attenzione verso progetti che uniscono sport, territorio e crescita della comunità, nel segno di uno sviluppo responsabile e condiviso.

Primo appuntamento, domenica 18 gennaio alle 9.30 al Palarossellino di Potenza.