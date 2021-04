Per queste famiglie del potentino in arrivo 300 Kg di prodotti! Un grande gesto per chi ha bisogno

Scrive Giovanni Setaro, il sindaco di Muro Lucano (PZ):

“Il nostro sincero grazie a Coldiretti che, in un momento non certo facile per il tessuto produttivo, mette a disposizione 300 Kg di prodotti di qualità per chi ha bisogno.

La generosità di Coldiretti sarà distribuita grazie al prezioso ruolo della Caritas e della Protezione Civile, in grado di destinare questi beni di prima necessità direttamente alle famiglie maggiormente colpite da questa crisi sanitaria ed economica.

Il nostro territorio, dall’insorgere della pandemia, si è mobilitato per prestare aiuto e per dare supporto a quanti hanno subìto gli effetti della crisi economica dovuta al Covid-19.

Siamo dunque lieti di condividere l’importante azione di solidarietà proposta da Coldiretti su tutto il territorio nazionale e resa possibile anche grazie al supporto logistico delle Associazioni del territorio che promuovono attività di questo tipo continuamente con impegno e dedizione.

La città di Muro Lucano (PZ) è ricca di realtà di solidarietà che hanno saputo offrire il necessario supporto a tante famiglie in difficoltà per le conseguenze della pandemia: ci auguriamo come Amministrazione comunale che questa possa essere solo la prima iniziativa da costruire insieme a Coldiretti“.

