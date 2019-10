Permessi di sosta a Potenza: ecco come richiederli e le zone interessate

Dal 21 ottobre 2019 sarà possibile, per i residenti o domiciliati nelle zone sottoposte a tariffa, presentare istanza per il rinnovo del Permesso per la sosta, con validità annuale, senza alcuna limitazione oraria e senza diritto di riserva di posto,

che per ogni unità abitativa potranno essere rilasciati, su richiesta del cittadino residente, n. 2 (due) permessi annuali, di cui il primo al costo di € 50,00/anno, e il secondo al costo di €100,00/anno;

che ogni Permesso di sosta (sul quale sarà indicata la zona di riferimento) potrà riportare un numero massimo di 5 (cinque) targhe autorizzate, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento il quale fissa le modalità di rilascio del Permesso stesso, come di seguito riportate;

STRADE INTERESSATE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOSTA

I residenti della “ZONA 1 – 1.a Centro storico e aree contigue” potranno richiedere il Permesso di sosta nelle vie di seguito elencate :

Zona 1- 1.a

Via Scafarelli Via S. Luca Via Addone Via Runcini Via Pretoria Corso XVIII Agosto Via del Popolo Via Vescovado Vico Magaldi Vico e piazza Bonaventura Vico San Michele Via Caporella Via Battisti Via IV Novembre Via f.lli Cairoli Via XX Settembre via Due Torri Discesa San Gerardo Largo Isabelli Via Acerenza Via Crispi Via Manhes Piazza Crispi Via della Pineta Parco Montreale Via Viggiani – Ponte Montreale Via Gabet Via Mazzini Corso Garibaldi Via Vittorio Emanuele Via Vaccaro Via Caserma Lucania Via XXV Aprile Strade regolamentate da disco orario: Discesa San Gerardo via Carlo Bo Largo Sergio de Pilato via Caserma Lucania via XXV Aprile via della Pineta – Parco Montereale via degli Olmi via Acerenza via Mazzini via Armellini via Vaccaro (parte alta fino ad incrocio con via Vespucci) area parcheggio a valle dal civico n.2 al n.14 (incrocio Discesa San Gerardo – via Cavour)

I residenti della “ZONA II Quartieri urbani: Marconi, Santa Croce, Libertà, Castello, Francioso” potranno richiedere il Permesso di sosta nelle vie di seguito elencate :

Zona II

Via Leonardo da Vinci Via Viviani Via Marconi Viale Dante Via Vespucci Via Nazario Sauro Piazzetta Torraca Viale Marconi Parcheggio “La nuova stazione centrale” Strade regolamentate da disco orario: via Vaccaro (parte bassa dall’incrocio con Vespucci) via Vespucci via Leoncavallo Viale Dante via Verdi, piazza Verdi e area mercatale via Torraca via Nicola Sole via Petrarca viale Marconi via Fermi via Puccini via T. Tasso via Leonardo da Vinci via Carducci via Rossini via Torricelli via Ariosto via Viviani via Nazario Sauro

I residenti della “ZONA III via Cavour” potranno richiedere il Permesso di sosta nelle vie di seguito elencate :

Zona III

Via Cavour

I residenti della “ZONA IV via Zara – Rione Mancusi” potranno richiedere il Permesso di sosta nelle vie di seguito elencate :

Zona IV

Piazzali via Zara

I residenti della “ZONA Vvia delGallitello – Uffici Regionali” potranno richiedere il Permesso di sosta nelle vie di seguito elencate :

Zona V

Via Verrastro (Piazzali Uffici Regionali) Via del Gallitello

PERIODO DI VIGENZA E FASCE ORARIE

Le zone di cui sopra avranno la seguente vigenza con relative fasce orarie:

gli orari e i periodi di vigenza della sosta a pagamento (strisce blu) verranno espletati tutti i giorni, escluso festivi, così come indicato di seguito, ai sensi delle succitate delibere di giunta comunale:

Zona I, Zona I/a, Zona II, Zona III, Zona IV, zona V : dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, festivi esclusi – dalle ore 08.00 alle ore 21.00;

Area di Sosta piazzali Regione, interna alla zona V: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, festivi esclusi – dalle ore 08.00 alle 19.00.

Zona I- Ia, Zona II, Zona III, Zona IV, Zona V: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, festivi esclusi, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

AVENTI DIRITTO AL PERMESSO DI SOSTA NELLE ZONE TARIFFATE

Hanno diritto a richiedere il Permesso di sosta nelle zone tariffate

I cittadini residenti nelle “ZONE I – I.a, II, III, IV e V” senza alcuna limitazione d’orario e senza diritto di riserva al posto;

I cittadini domiciliati in una delle zone tariffate, che abbiano residenza in altro comune, titolari di contratto di fitto ad uso abitativo regolarmente registrato, potranno richiedere il rilascio di un permesso riportante le targhe dei veicoli autorizzati alla sosta secondo le modalità previste dall’Art. 7. Del “Regolamento per l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento” approvato con D.G.C. n.67 del 20\7\16.

I residenti nelle zone tariffate devono essere proprietari, possessori in locazione finanziaria (leasing) o titolari di contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi di veicolo omologato come “autovettura” ovvero “autoveicolo per uso promiscuo” di cui al comma 1, lettere a) e c) dell’art. 54 del Codice della Strada, gli usufruttuari e comodatari devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 l’uso esclusivo del mezzo comunque intestato ad un membro del nucleo familiare di appartenenza.

I residenti e domiciliati in una delle zone tariffate che siano titolari, soci, amministratori, legali rappresentanti o dipendenti di aziende proprietarie di veicoli affidati agli stessi in uso esclusivo. La relativa richiesta di rilascio di permesso deve essere corredata d’idonea documentazione comprovante detti titoli e qualità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOSTA

Dovrà essere formulata apposita domanda compilando il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di autocertificazione.

Sarà possibile ritirare la modulistica nel seguente modo:

presso il Mobility Center in via N. Sauro, o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Matteotti;

scaricando dal sito dell’Ente www.comune.potenza.it

Il richiedente per il quale persistono le condizioni presentate in fase di rilascio e\o rinnovo del Permesso per la sosta per l’anno 2020 dovrà compilare il modello denominato “MODELLO A” attraverso la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), si confermerà la persistenza delle condizioni precedentemente attestate; pertanto non cambiando il titolo autorizzativo la domanda sarà presentata in carta semplice (senza l’apposizione della marca da bollo), inoltre solo in questo caso l’utente potrà scegliere se allegare il versamento o bonifico bancario in sede di richiesta di rinnovo oppure consegnarlo all’ufficio al momento del ritiro del Permesso per la sosta come chiaramente indicato nel Modello A;

Per le richieste di rinnovo con modifica delle targhe contenute nel Permesso per la sosta bisognerà compilare il modello denominato “MODELLO B”, corredato della seguente documentazione:”

Marca da bollo di € 16,00

copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

copia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il permesso;

copia carta di circolazione con annotazione se il veicolo è utilizzato abitualmente da soggetto diverso dall’intestatario (art.94 comma 4-bis del Codice della strada)

copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore a 12 mesi del veicolo;

dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell’azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato);

copia di versamento (su Conto corrente Postale n. 1036780581. intestato a ACTA S.p.A. o bonifico bancario -IBAN IT 60 X 05424 04297 000000001021 – di € 50,00/anno per la richiesta di n.1 PERMESSO o di €150,00 per la richiesta di n.2 PERMESSI indicando nella casuale del pagamento “Permesso di Sosta valido fino al 31\12|2020 – validità anno 2020

Per le nuove richieste di Permesso per la sosta bisognerà compilare il modello denominato “MODELLO C”, corredato della seguente documentazione:”

Marca da bollo di € 16,00

copia di versamento (su Conto corrente Postale n. 1036780581. intestato a ACTA S.p.A. o bonifico bancario -IBAN IT 60 X 05424 04297 000000001021 – di € 50,00/anno per la richiesta di n.1 PERMESSO o di €150,00 per la richiesta di n.2 PERMESSI indicando nella casuale del pagamento “Permesso di Sosta valido fino al 31\12|2020 – validità anno 2020

copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

copia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il permesso;

copia carta di circolazione con annotazione se il veicolo è utilizzato abitualmente da soggetto diverso dall’intestatario (art.94 comma 4-bis del Codice della strada)

copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore a 12 mesi del veicolo;

dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell’azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato);

Copia del contratto di locazione/comodato dell’unità abitativa regolarmente registrata.

ALTRE INFORMAZIONI

Le istanze possono essere consegnate presso i protocolli dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30;

Le istanze di rinnovo presentate utilizzando la modulistica denominata “MODELLO A” potranno essere presentate anche attraverso invio all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.potenza.it

Il Regolamento per l’utilizzo e la disciplina delle aree di sosta a pagamento, approvato con D.C.C. del 7/8/2016 e le tariffe riguardanti le citate aree di sosta, approvate con delibera di giunta n.4 dell’11/1/2018 e successiva n.23 del 23/1/2018, sono consultabili sul sito dell’Ente accedendo all’albo pretorio online, nell’Ufficio Relazioni con il pubblico(URP) in piazza Matteotti, nell’Ufficio Mobilità in via N.Sauro.

I Permessi potranno essere ritirati presso gli Uffici del Mobility Center in via Nazario Sauro dal 01 dicembre c.a. dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30, è preferibile, per evitare inutili attese contattare l’Ufficio Mobilità, allo 0971-415709 o 415710, per avere certezza che il Permesso possa essere ritirato.