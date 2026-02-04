Potenza: al via la messa in sicurezza di questa strada in provincia per una spesa complessiva di circa 500000 euro. I dettagli

Con la consegna dei lavori di domani alla ditta aggiudicataria, partiranno presto gli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Strada SP ex SS93 “Appulo-Lucana” per una spesa complessiva di circa 500 mila euro.
Ne danno notizia Vincenzo Bufano capogruppo Pd, Carmine Ferrone Presidente Commissione Viabilità e Rocco Pappalardo vicepresidente.
Sottolineano i consiglieri del Pd:
“Un’ulteriore conferma del lavoro che la Provincia di Potenza, e nello specifico gli Uffici del settore viabilità, proseguono quotidianamente con l’obiettivo di mettere in sicurezza le strade di competenza, nonostante le insufficienti risorse finanziarie trasferite a livello nazionale e quelle, seppur a noi destinate come i fondi FSC per il tramite della Regione, inspiegabilmente non vengono messe a disposizione di una programmazione che da sette mesi attende di poter essere attuata”.
(In copertina: immagine di repertorio).