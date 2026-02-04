Potenza, tassa sui rifiuti in aumento: ecco i dati

La Tassa sui rifiuti (Tari) ha subito negli ultimi cinque anni un aumento del 2,9% a Matera (in media 437 euro al 2025 contro i 382 euro del 2020) e del 2,5% a Potenza (in media 295 euro del 2025 contro i 133 euro del 2020), con costi sopra la media dei capoluoghi italiani.

E’ quanto emerso dallo studio del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, diretto dal Segretario confederale Santo Biondo.

Per il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli:

“Gli aumenti dimostrano che bisogna rivedere la visione della gestione dei rifiuti in Basilicata: i cittadini pagano di più per servizi che non migliorano.

È inaccettabile scaricare sui contribuenti il costo di ritardi, carenze impiantistiche e scelte sbagliate.

Bisogna tramutare la gestione dei rifiuti da problema e da costo a valore aggiunto per la comunità, attraverso investimenti, una governance efficace e l’uso concreto delle risorse del Pnrr.

La Tari deve essere equa e legata ai servizi, non un’ulteriore tassa ingiusta per famiglie e lavoratori”.

Biondo ha spiegato:

“Una tassa concepita per coprire i costi di raccolta e smaltimento si è trasformata in un prelievo, sempre più gravoso, scollegato dal principio di equità fiscale e dai livelli reali di servizio offerti.

Occorrono politiche pubbliche di lungo periodo investimenti strutturali e una governance trasparente e partecipata”.