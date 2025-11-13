ULTIME NEWS

Potenza, buoni Sport 2025 in scadenza: ecco fino a quando è possibile presentare le spese

13 Novembre 2025

Pubblicato l’elenco dei beneficiari dei buoni sport per la terza annualità.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Chi è ammesso a contributo deve presentare la rendicontazione delle spese entro il 21 novembre 2025.

Documentazione richiesta:

• Modello trasmissione rendiconto

• Attestazione omologazione attività sportiva (Allegato B)

• Autocertificazione spese sostenute (Allegato C)

Le rendicontazioni pervenute oltre il 21 novembre non saranno considerate.

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.comune.potenza.it/…/24383850-scorrimento…“.