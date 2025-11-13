Tito aderisce alla Colletta Alimentare per sostenere chi si trova in difficoltà. Questa l’iniziativa

Nei giorni 13 e 14 novembre 2025, il Comune di Tito aderisce con entusiasmo alla Colletta Alimentare, un’iniziativa solidale che coinvolge cittadini e volontari con l’obiettivo di sostenere chi si trova in situazione di difficoltà.
Grazie al progetto “Pane Quotidiano”, sarà possibile donare prodotti alimentari direttamente nei supermercati del territorio, contribuendo concretamente al benessere della comunità.
L’appello è rivolto a tutti: “Partecipa anche tu e dona un prodotto alimentare!” recita la locandina, sottolineando l’importanza del gesto quotidiano di ciascuno.
Con la collaborazione della rete civica e il patrocinio comunale, Tito fa fronte comune contro le nuove povertà, offrendo a chiunque lo desideri la possibilità di lasciare generi di prima necessità nei punti di raccolta.
Un piccolo gesto, una grande differenza: la collezione alimentare diviene occasione per promuovere la generosità diffusa, creare reti di aiuto e rafforzare il senso di appartenenza della comunità titese.