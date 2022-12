Potenza, contributi per luce e gas: ecco gli ultimi aggiornamenti

Si comunica che è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto al contributo per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas, relativo al periodo al periodo gennaio – settembre 2022, assegnato a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno, di cui all’avviso del 1 ottobre 2022.

L’amministrazione informa di aver provveduto ad ampliare la platea degli aventi diritto, a seguito delle numerose domande di contributo pervenute, del persistere delle condizioni di crisi economica e del consistente incremento registrato in relazione ai costi dell’energia.

Nello specifico, con determina n. 675 del 30 novembre 2022, l’iniziale disponibilità di risorse a sostegno della misura, determinate in euro 55.000 euro, è stata incrementata destinando al contributo per le utenze domestiche, ulteriori risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, scelta che ha consentito di ammettere al contributo n.333 beneficiari per un totale di 106.000 euro di rimborsi ammessi a favore di nuclei familiari in stato di bisogno.

Ha dichiarato Fernando Picerno, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza:

“L’incremento dei costi di accesso all’energia registrato in questi ultimi mesi ha reso ampliato la platea dei richiedenti; abbiamo infatti avuto un numero di istanze nettamente superiori alle previsioni.

L’Amministrazione comunale non poteva che tener conto dell’aumento significativo delle situazioni di disagio sociale e di difficoltà presenti nella città di Potenza.

La crisi energetica segue l’emergenza sanitaria, che già tanto impattante è stata per il tessuto sociale ed economico della città, rendendo gravoso e spesso insostenibile, il regolare pagamento delle spese di carattere essenziale.

Abbiamo deciso, ancora una volta, che la priorità è quella di non lasciare indietro nessuno e di mettere al centro dell’azione amministrativa delle politiche sociali, i cittadini più fragili.”

Per informazioni sulla graduatoria, è possibile contattare il Segretariato dell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Potenza al numero 0971.415128, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18:00.a

