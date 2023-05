Potenza: da domani chiuso il Ponte Musmeci! Ecco da che ora e fino a quando

Nuove modifiche alla circolazione a Potenza che interessano il Ponte Musmeci.

Ecco cose prevede l’Ordinanza n. 244/2023:

“Premesso che, è necessario eseguire da parte della ditta “VERRASTRO GROUP”, per conto di COMUNE DI POTENZA, i lavori di fresatura e pavimentazione in conglomerato bituminoso e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale del ponte Musmeci, i lavori interesseranno soltanto le due corsie centrali in entrambi i sensi di marcia e avranno inizio dalle ore 22.00 del giorno 24/5/2023 alle ore 6.00 del giorno 26/5/2023;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare del ponte Musmeci, per permettere alla ditta incaricata da questa Amministrazione, l’esecuzione dei lavori in assoluta sicurezza;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7); – l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; – gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dalle ore 22.00 del giorno 24/5/2023 alle ore 6.00 del giorno 26/5/2023 la chiusura al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia del ponte Musmeci;

AVVISA

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad arrecare meno disagio possibile ai residenti;

che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.285/1992;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori.

