Potenza, finalmente al via questo intervento storico: occhio alle modifiche alla viabilità. Ecco cosa cambia

“Finalmente al via un intervento storico per il Palazzo degli Uffici Governativi“.
Lo annuncia l’assessore alla viabilità Francesco Giuzio che scrive:
“Prendono il via domani, lunedì 19 gennaio, i lavori di manutenzione straordinaria della balaustra del Palazzo degli Uffici Governativi, in corso XVIII Agosto.
Un intervento atteso da tantissimo tempo e oggi possibile grazie a una buona e costante interlocuzione da parte del nostro Sindaco Vincenzo Telesca con gli altri enti statali presenti in città.
Una collaborazione concreta che ci sta consentendo di ridare nuova vita a luoghi istituzionali centrali per la nostra comunità.
L’azienda incaricata opererà su due segmenti, completando prima una metà dell’intervento e successivamente la seconda, così da ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza:
- da lunedì 19 gennaio 2026, a partire dalle ore 08:00 e fino a ultimazione dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso XVIII Agosto, dall’intersezione con via del Popolo fino al civico 44, sul lato destro della carreggiata nel senso di marcia in salita.
Si ricorda inoltre che i primi 3 posti blu successivi agli stalli riservati alle persone con disabilità saranno temporaneamente riservati ai Carabinieri Forestali”.