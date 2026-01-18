Viggiano in festa per il Santo Patrono della Polizia Locale: non mancate! Il programma completo

Il 20 Gennaio si festeggia San Sebastiano, il militare romano nato a Narbona nel 256 dopo Cristo e morto martire a Roma nel 288 (o nel 304) per aver abbracciato la fede cristiana.

Divenuto alto ufficiale presso l’esercito imperiale, Sebastiano diffuse il culto cristiano anche nell’ambiente militare.

Quando l’imperatore Diocleziano venne a sapere della sua conversione, lo condannò a morte: venne legato ad un palo e trafitto da numerose frecce.

Tuttavia egli non morì: quando Santa Irene si apprestò a recuperare il corpo, infatti, si accorse che era ancora vivo, pertanto lo curò e lo rimise in sesto.

Sebastiano si presentò nuovamente al cospetto dell’imperatore per rimproverarlo del suo acceso odio contro i cristiani: Diocleziano, sorpreso e infuriato di vederlo ancora vivo, ne ordinò la morte per fustigazione e fece gettare il corpo nelle fognature.

La salma venne recuperata e conservata nelle catacombe romane che oggi prendono il suo nome.

San Sebastiano è molto venerato ed è considerato il protettore della Polizia Locale.

In suo onore solenne celebrazione anche a Viggiano, Santo Patrono della Polizia Locale.

L’appuntamento è fissato per Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 17.

Questo il programma completo:

ORE 17:00, CHIESA DI SAN SEBASTIANO

Celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Paolo D’Ambrosio, Rettore del Santuario Regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, “Regina e Patrona della Lucania”;

Benedizione dei veicoli del Corpo di Polizia Locale.

ORE 18:00, TEATRO COMUNALE “F. MIGGIANO”

Tavola rotonda “Polizia Locale ieri e oggi: ruoli e funzioni”.

Di seguito la locandina con i dettagli.