Potenza: in questo Comune della provincia verranno piantati oltre 2000 alberi! Ecco l’iniziativa

Un albero per ogni abitante.

È questo l’obbiettivo fissato dall’amministrazione comunale di Satriano di Lucania, guidata dal Sindaco Umberto Vita, con il progetto “Alberi” che, come spiega un comunicato ufficiale, proporrà varie iniziative volte alla riduzione dell’impatto antropico per promuovere un’azione di compensazione dell’anidride carbonica immessa in atmosfera.

L’intento è quello di piantare 2500 alberi, simbolicamente almeno un albero per ogni cittadino residente, entro il 2024.

A questo scopo, a partire dal bilancio comunale 2020, verrà istituito il “Fondo Madre Natura” che servirà per coprire le spese connesse alla piantumazione e le cui risorse verranno attinte dalle economie del bilancio comunale, da progetti e bandi, nonché da donazioni di cittadini, aziende ed associazioni.

Presso l’ufficio anagrafe del Comune verrà inoltre istituito un registro per richiedere la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato da genitore o tutore residente nel Comune di Satriano.

Gli alberi dedicati ai nuovi nati avranno una targa riconoscitiva con nome e data di nascita e verranno piantati in un terreno vicino al centro abitato.

Il Comune ha scelto di piantare solo alberi autoctoni quali castagni, noci e alberi da frutto.

In ordine di priorità si procederà alla piantumazione dei castagni per la volontà dell’amministrazione comunale di unire a questa operazione anche un beneficio turistico.

È noto che i luoghi dove sono presenti castagneti riescono ad attrarre migliaia di turisti tra Ottobre e Novembre.

Le piantumazioni avverranno nel periodo invernale con giornate pubbliche a ridosso della festa nazionale dell’albero, alle quali potranno partecipare i bambini delle scuole, associazioni, aziende, volontari e cittadini.

