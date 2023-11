Potenza, la violenza contro le donne ci riguarda: ecco la decisione dell’intero Consiglio comunale

La violenza contro le donne ci riguarda.

L’intero Consiglio comunale di Potenza ha deciso di celebrare la data del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un manifesto.

Scrivono in una nota congiunta i membri dell’Assise cittadina:

“Il manifesto sarà affisso in città per alcuni giorni e accompagnerà le giornate di cittadini e cittadine in ricordo delle donne vittime di violenza, ma non solo.

Il femminicidio di Giulia è uno dei tanti, troppi, più di cento, avvenuti durante il 2023 e noi non vogliamo rimanere inermi.

Dobbiamo, infatti, essere consapevoli di un problema che non riguarda solo le donne, ma l’intera società”.

Mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 10,15, nella sala delle Commissioni, al piano terra del Palazzo del Consiglio comunale, in piazza Matteotti, si terrà una conferenza stampa per presentare e spiegare il manifesto.