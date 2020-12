Il Comune di Potenza fa sapere che:

“ai sensi e per gli effetti dal Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19), i mercati rionali del 24 e 31 dicembre 2020 (prefestivi) e del 6 gennaio 2021 (festivo), nonché il mercato mensile del 2 gennaio 2021 (prefestivo), non saranno tenuti”.

