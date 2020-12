Potenza: non c’è Natale senza i dolci di Pina Caruso! Mostaccioli, Struffoli e Calzoncelli arrivano anche in America. “Dobbiamo essere orgogliosi di essere Lucani”

Dedizione, costanza e ricercatezza: ecco il patrimonio ereditato dalla lucana Pina Caruso che, con estro e passione, da sempre da eco al suo essere.

Grazie alla passione della signora Pina non si respira solo la magia delle festività ma anche la bellezza delle tradizioni di famiglia.

Con il Natale alle porte si avvia la preparazione dei dolci tipici lucani come mostaccioli, struffoli e calzoncelli.

Con i sapori dei dolci Caruso 1956 (laboratorio con sede a Potenza) sembra proprio di essere a casa, avvolti dal calore della famiglia e dai ricordi lontani delle festività passate con i nostri cari.

I dolci tipici natalizi, infatti, fanno parte della nostra tradizione e la signora Pina sa bene come preparali con maestria affinchè non manchi mai quel pizzico di storia unito all’innovazione che solo lei è capace di donare alle sue creazioni.

Caruso 1956 è una delle “anime” della nostra città e il vassoio pieno delle prelibatezze da lei preparate a mano non può mancare sulle tavole.

E’ proprio dalla bellezza delle tradizioni e dalle materie genuine lucane utilizzate dalla signora Pina che nascono bontà uniche nel loro genere e che vanno già a ruba a partire, ad esempio, dal classico mostacciolo.

La particolarità dei mostaccioli Caruso 1956 ricoperti con naspro nero (siano essi farciti o semplici) sta nella morbidezza dell’impasto.

Dietro alla realizzazione di questo prodotto c’è uno studio di materie prime di qualità e soprattutto l’amore e la passione impiegata, tali da creare un vero connubio di gusto, tradizione e innovazione.

Il nostro territorio viene raccontato non solo dai mostaccioli, ma anche dai gusti de l’Infinito, Rosetta, Il Lucano, Mon Amour, Per Sempre, Dolce Betty.

Ognuno con una storia, ognuno con una tradizione.

Le creazioni della signora Pina sono uniche perchè sono in continua evoluzione, proprio come lei.

L’innovazione è certamente “la tradizione del domani” motivo per il quale nel laboratorio Caruso 1956 si sposano metodologie tecniche e materiali innovativi.

Grazie alla continua ricerca della perfezione le eccellenze della pasticceria tutta lucana sbarcano a Milano, Roma, Bologna (per citarne alcuni) e all’Estero.

La signora Caruso ha specificato alla nostra Redazione:

“Quest’anno a causa della pandemia da Coronavirus, molti dei nostri clienti provenienti da fuori regione (che in questo periodo abitualmente affollavano il nostro locale) non possono essere presenti per via delle restrizioni dettate dal momento.

Era ormai una tradizione tornare in Basilicata, passare il Natale con la famiglia e comprare un vassoio dei nostri dolci tipici artigianali.

Molti dei nostri clienti non sono solo lucani.

Ho ricevuto tantissime richieste anche dal Nord: Milano, Veneto, Bologna.

In tanti ci hanno contattato e i primi pacchi sono stati già spediti.

Alcuni a breve arriveranno ad Udine, altri addirittura in America.

Per venire incontro alle tante richieste formulate da ciascuno abbiamo deciso di lanciare il nostro e-commerce (per dare l’opportunità anche a chi non può raggiungerci di poter ugualmente mangiare i nostri dolci, senza rinunciare alla tradizione).

Quest’anno ho fatto una rivisitazione di tutti i prodotti tradizionali, preparando una linea esclusiva.

Ho ridisegnato i dolci, creando dei veri e propri piccoli gioielli.

Inoltre, come ogni Natale, collaboro assieme a produttori locali di panettoni.

Quest’anno, lo scrigno che conterrà il panettone al gelato “Caruso”, è quello della pasticceria Calciano di Tricarico (MT).

I nostri prodotti sono diversi dalla solita tradizione natalizia (pur rispettandola) poichè sono innovativi e rigorosamente fatti a mano, nel rispetto di tutte le norme.

Mettiamo il massimo impegno in ciò che creiamo a partire dalle materie prime di alta qualità fino a definire i dettagli”.

Una vera creatrice dunque, innovativa e sempre attenta ai sani valori nutrizionali e alla qualità dei prodotti utilizzati.

Colori, sapori ma anche idee, progetti e tanta passione.

Questi sono gli elementi che caratterizzano Pina, “per sempre” lucana e fiera delle nostre tradizioni.

Facciamo i complimenti alla signora Caruso per aver deciso di investire qui al Sud e anche per aver portato i meravigliosi sapori Lucani al di fuori della Basilicata grazie al fatto che da quest’anno potranno essere prenotati online sul sito ufficiale o chiamando direttamente il numero 0971650744

