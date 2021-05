Potenza: oltre 9 milioni di incassi non riscossi! Ecco la situazione

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa ad opera del Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle di Potenza, Marco Falconeri, sui mancati incassi del comune di Potenza.

Ecco quanto si apprende:

“È motivo di grave preoccupazione quanto rilevato dalla Sezione di Controllo Regionale della Corte dei Conti sull’esercizio finanziario che fotografa una grave incapacità del Comune di Potenza di incassare somme dovute a vario titolo.

In un quadro di sofferenza del capoluogo dal punto di vista dell’occupazione, del lavoro dei servizi e dell’innovazione urbana come rilevato dai dati ISTAT e dal DUP è davvero sconcertante apprendere che non si riescono ad incassare le sanzioni per violazioni al codice della strada con parte non riscossa pari al 99,08% e con una massa dei residui pari al 7.447.418,38 euro.

Va male anche la riscossione delle locazioni pari ad un non riscosso dell’85,93% con residui non riscossi per circa 1.600.000 euro.

Di contro i tempi per pagare i fornitori si apprende sono di 122 giorni fuori limiti temporali previsti dalla legge.

Sono stati violati poi i principali parametri di deficitarietà.

Su questi ed altri rilievi il Comune si è limitato a fornire una serie di giustificazioni carenti del relativo supporto normativo e, pertanto, la Sezione della Corte dei Conti ha evidenziato la necessità di provvedere entro 60 giorni a porre in essere tutte le misure indispensabili per superare le criticità espresse dai suindicati parametri.

Pertanto il Movimento 5 Stelle chiede se tali criticità siano presenti anche in relazione agli esercizi finanziari 2019 e 2020 e quali misuri siano state prese per porre rimedio alla situazione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)