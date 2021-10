Potenza: per questi studenti primo incontro internazionale con scuola bulgara, spagnola e turca! Ecco i dettagli

Il vicesindaco Antonio Vigilante ha incontrato, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile, una delegazione del progetto Erasmus+ KA229 “PARTERRE” “P.AR.T.E.R.R.E. – Performing ARts as a Tool for knowlEdge of the EuRopean aRtistic and cultural hEritage.

Il dirigente scolastico, Paolo Malinconico, con un gruppo di alunni e docenti del Liceo artistico e Musicale hanno accompagnato la delegazione dei dirigenti e dei docenti delle scuole coinvolte nel progetto:

lo Sredno Uchilitche “Bacho Kiro” (Bulgaria),

l’Istituto del Educacion Secundaria “Fuente Nueva” (Spagna),

il “Fatih Anadolu Lisesi” (Turchia).

Il saluto istituzionale del Vice Sindaco Antonio Vigilante della città di Potenza ha aperto il primo transnational meeting del Liceo Gropius, dopo i lockdown, e ne ha riconosciuto “la validità formativa rappresentata dall’incontro tra istituti di diverse nazionalità e di differenti culture, nonostante le criticità dell’attuale situazione epidemiologica.

La sfida è quella di ricomporre quella socialità spezzata dalla pandemia attraverso la valorizzazione della diversità delle culture, delle arti e del patrimonio artistico e musicale, riconosciuti dal Liceo W. Gropius come elementi essenziali per lo sviluppo dell’ampliamento degli orizzonti culturali”.

Il percorso di studio del Liceo artistico e musicale favorisce la realizzazione di laboratori di arti performative finalizzate ad educare all’interazione, alla socializzazione ed alla responsabilità attraverso l’attività collettiva e l’agire insieme.

Danze, cori, concerti, laboratori di scultura, pittura, grafica e rappresentazioni multimediali racconteranno, nelle tre giornate di apertura del progetto, di una comunità educante che ricostruisce la sua identità attraverso il patrimonio culturale per, poi, aprirsi ad una dimensione europea, realizzando, così, un sentimento di partecipazione attiva all’interno e oltre i confini nazionali.

