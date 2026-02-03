Potenza più sicura: l’incontro in Prefettura

Come anticipato nei giorni scorsi con la circolare indirizzata ai Sindaci della provincia, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per rafforzare i dispositivi di controllo sulle attività di intrattenimento, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato, alle ore 11.00 di domani mercoledì 4 febbraio, in Prefettura, una seduta specifica del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti:

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza Maurizio Cardea,

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli,

il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera Michele Lorusso,

il Presidente di Anci Basilicata Gerardo Larocca,

il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma,

il Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma,

il Presidente della Confcommercio di Potenza Angelo Lovallo,