Potenza più sicura: l’incontro in Prefettura

Come anticipato nei giorni scorsi con la circolare indirizzata ai Sindaci della provincia, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per rafforzare i dispositivi di controllo sulle attività di intrattenimento, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato, alle ore 11.00 di domani mercoledì 4 febbraio, in Prefettura, una seduta specifica del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti:
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza Maurizio Cardea,
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli,
- il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera Michele Lorusso,
- il Presidente di Anci Basilicata Gerardo Larocca,
- il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma,
- il Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma,
- il Presidente della Confcommercio di Potenza Angelo Lovallo,
- il Presidente della Confesercenti di Potenza Giorgio Lamorgese.