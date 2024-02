Potenza: presentato il nuovo Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata. Ecco tutti i nomi

Nella mattina di oggi, Sabato 17 Febbraio, presso la sede regionale di Forza Italia a Potenza in Via del Gallitello 281, è stato presentato il nuovo Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata a guida Simone Pierro.

Spiega il Coordinamento Regionale:

“L’evento ha visto la partecipazione e l’intervento del Responsabile organizzativo di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ed è stato impreziosito dagli interventi telefonici del Coordinatore di Forza Italia Basilicata, Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Segretario di Forza Italia Giovani, On. Stefano Benigni, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Responsabile del Sud di Forza Italia Giovani, Nicola Padula.

Nel corso dei lavori sono intervenuti i dirigenti locali e i rappresentanti nelle istituzioni di Forza Italia ed i membri del Coordinamento di Forza Italia Giovani Basilicata.

Così è intervenuto il Responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia Giovani Simone Leoni:

“Oggi siamo qui per dare il via anche in Basilicata ad una nuova fase del movimento giovanile lucano sotto la guida di Simone Pierro e della sua squadra che, sono sicuro, lo renderanno protagonista dello scenario regionale”.

Le parole del Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro: “Sono davvero soddisfatto per l’entusiasmo che si è respirato questa mattina.

Con la presentazione della nuova squadra di Forza Italia Giovani Basilicata incomincia un cammino volto a rendere il partito sempre più vicino alle istanze dei ragazzi.

L’impegno sarà quello di lavorare e cooperare a tutti i livelli per garantire uno sviluppo sempre più deciso del nostro partito.

Sono certo che questa grande squadra sarà più che all’altezza delle sfide che ci attendono”.

La composizione del Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata:

Coordinatore Regionale: Simone Pierro

Vice-Coordinatore Regionale vicario: Giuseppe Maria Casino

Vice-Coordinatore Regionale: Antonio Cupparo

Responsabile Nazionale del Sud Italia: Nicola Padula

Coordinatore Provinciale Potenza: Michele Nobile

Vice-Coordinatore Provinciale Potenza: Lorenzo Delfino

Coordinatore Provinciale Matera: Giuseppe Maria Casino

Vice-Coordinatore Provinciale Matera: Vito Gabriele Motta

Responsabile della Comunicazione: Antonio Marra

Portavoce: Cosimo Stigliano

Responsabile degli Enti Locali: Vincenzo Petrocelli

Responsabile dell’Organizzazione: Roberta Taddei

Coordinatore del Tavolo Esteri: Vito Motta

Responsabile dei Dipartimenti: Domenico Palermo

Responsabile della Formazione: Valentino Romaniello

Responsabile delle Scuole superiori: Rocco Arno

Vice-Responsabile delle Scuole superiori: Edoardo d’Elia

Coordinatore Cittadino Potenza: Carmen Pomarico

Vice-Coordinatore Cittadino Potenza: Adam Oukhiat