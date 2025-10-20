Potenza sempre meno “verde”: il rapporto

Dal Rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei 106 capoluoghi di provincia italiani riferite ai dati del 2024 emerge un quadro di “costante arretramento” dei due capoluoghi lucani:

Matera scende dall’ 82° posto dello scorso anno al 92° di quest’anno (nel 2023 era al 55° posto);

Potenza invece continua lentamente ad arretrare scendendo di quattro posizioni dall’80° posto dello scorso anno all’84° di quest’anno (nel 2023 era al 79° posto).

È quanto sottolinea il presidente di Legambiente Basilicata, Antonio Lanorte.

Il punteggio complessivo “risulta ben al di sotto della media italiana (pari a 54,24%) sia per Matera, che totalizza un punteggio di 41,99% (lo scorso anno era 48,11%) che per Potenza che segna il 45,62% (lo scordo anno era il 48,55%).

Il punteggio, calcolato in centesimi, viene assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti nei 19 indicatori considerati da Ecosistema Urbano che coprono 6 aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia”.

Secondo Lanorte:

“i numeri di Ecosistema Urbano 2025 delineano una condizione di generale arretramento della qualità ambientale urbana dei due capoluoghi lucani che dovrebbero, invece, rappresentare i principali laboratori potenziali di rigenerazione urbana, ma, al contrario, non appaiono affatto modelli di riferimento per una gestione urbana di qualità, paralizzati da alcune emergenze croniche”.