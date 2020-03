Grande spavento a Potenza ieri.

Un’auto è letteralmente “caduta dalle scale” in via Largo Rosica, fermando la sua corsa sul muro che affaccia su Via IV Novembre.

Dalle primissime notizie pare che l’auto fosse parcheggiata ma che il freno a mano non abbia retto, provocando l’avvio incontrollato della Peugeot.

Sul posto carro attrezzi per il recupero e la Polizia Locale.

Queste le foto scattate da Max di Stasio.