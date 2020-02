Potenza: la pallavolo della città e tutta la Nazionale ferma per il Coronavirus. I dettagli

Turno di riposo forzato per le formazioni della PM Volley Potenza e per la pallavolo nazionale in virtù della decisione della Federazione Italiana Pallavolo a seguito della situazione relativa al Coronavirus.

Se la situazione non dovesse mutare da Lunedì 2 Marzo riprenderà il regolare svolgimento di tutta l’attività e la disputa dei vari campionati.

In riferimento alla situazione del Coronavirus, preso atto di tutte le determinazioni emerse dalle varie ordinanze Governative e Regionali, la Federazione Italiana Pallavolo in accordo con le Leghe di Serie A Maschile e Femminile ritiene di dover mantenere il blocco di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) sull’intero territorio Nazionale fino al 1 Marzo 2020.

A far data dal 2 Marzo 2020, salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, si potrà procedere secondo le seguenti indicazioni:

ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per le Regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali;

ripresa con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche (queste ultime in quanto caratterizzate da sola ordinanza regionale); ad eccezione dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio*.

stop complessivo dell’attività nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio*.

*Questa la lista dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:

Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

Regione Veneto: Vo’.