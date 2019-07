Regione Basilicata: accolto il ricorso al Tar della candidata consigliera Carlucci. I dettagli

Il Tar accoglie il ricorso della pentastellata di Rionero Carmela Carlucci.

Nel dettaglio:

“Sono passati 4 mesi dalle elezioni del nuovo Consiglio Regionale di Basilicata ma, nonostante i consiglieri siano stati ormai proclamati, per la Candidata del Movimento 5 stelle Carmela Carlucci c’è ancora una possibilità.

Il Tar, infatti, con Ordinanza del 18/07/2019, ha completamente accolto il ricorso presentato dall’avvocato Virgilio di Lonardo, coadiuvato dalla dott.ssa praticante avvocato Maria Giuseppina di Giacomo, i quali hanno chiesto di avviare la procedura istruttoria per il riconteggio delle schede di preferenza di un solo seggio, di cui il rappresentante di lista ha lamentato irregolarità nell’assegnazione di 10 preferenze.

La candidata in quota rosa del M5S è risultata non eletta per soli 7 voti, dunque l’ordinanza di riconteggio delle schede del M5s disposto dal Tar alla Prefettura di Potenza potrebbe essere determinante per consentirle di essere ripescata in Consiglio regionale”.