Rotonda ricorda “chi ha sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria”. I dettagli della cerimonia

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una giornata celebrativa nazionale italiana.

Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale.

La festa è il 4 Novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918) e della resa dell’Impero austro-ungarico.

Nel ricordo dei Caduti di guerra, anche Rotonda (PZ) ha vissuto la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Dice a questo proposito l’assessore Domenico Di Iacovo:

“E’ un’occasione per affermare la necessità continua della pace nel mondo, nel quale la persona è il valore assoluto da tutelare.

L’individuo è sempre il Cuore della ricorrenza contro ogni vessazione”.

Ha sottolineato il sindaco Rocco Bruno che non ha potuto prendere parte alla manifestazione:

“Anche nel 2020, come nostra consuetudine, celebriamo questa data storica; che intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi”.

Un apprezzamento particolare alle Forze dell’Ordine che, ieri come oggi, specialmente in questo momento di emergenza sanitaria, manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della collettività nell’encomio dell’Amministrazione comunale che è stato consegnato attraverso delle pergamene al Maggiore Cristina Potenza, Comandante del Reparto Carabinieri P.M. Pollino, il Maresciallo Ferdinando Angelico, Comandante di Stazione Carabinieri Parco Rotonda e il Maresciallo Domenico Tempone, Comandante di Stazione di Rotonda, presenti alla cerimonia che così recita:

“Encomio dell’Amministrazione comunale alle Forze dell’Ordine è innanzitutto il ringraziamento che la comunità tutta rivolge loro per l’opera svolta nell’incessante ed efficace azione di prevenzione e controllo.

Ma è anche testimonianza del progetto di sicurezza partecipata che vede le stesse Forze collaborare attivamente per consolidare e diffondere la legalità dando alla gente, che si rivolge a loro con crescente fiducia, un segnale percepibile della presenza dello Stato e delle istituzioni.

L’occasione è gradita, altresì, per rivolgere un plauso alla professionalità e al senso del dovere dimostrati da ciascun tutore dell’ordine nell’assolvimento dei propri compiti al servizio della collettività, garantendo la difesa di valori primari quali sicurezza, legalità, giustizia anche in un periodo di emergenza sanitaria quale quello in atto”.

A Rotonda (PZ), in Piazza Vittorio Emanuele II, gli assessori, Donatella Franzese e Domenico Di Iacovo, hanno deposto una corona di alloro in onore dei concittadini, caduti in guerra con la benedizione di Don Stefano Nicolao al monumento.

La cerimonia, si è svolta nel rispetto delle normative anti covid.

Ha sottolineato l’Assessore alla cultura, Donatella Franzese:

“Con essa intendiamo onorare in primis i nostri concittadini, che hanno sacrificato la vita per la patria e, allo stesso tempo i reduci dei due conflitti mondiali nonché tutti gli uomini e le donne in divisa, uomini e donne che con il loro delicato lavoro rendono più sicura la nostra quotidianità”.

Di seguito alcune foto della cerimonia.

