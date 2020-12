San Carlo di Potenza: medici devolvono la loro indennità di rischio Covid 19! I dettagli

Sanitari si mobilitano in una gara di solidarietà a sostegno delle persone in difficoltà!

E’ quanto accaduto a Potenza dove l’Associazione “Io potentino onlus” dichiara:

“Oggi è stato effettuato a nostro favore un bonifico speciale.

Proviene dai Medici dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale San Carlo che hanno deciso di devolvere la loro indennità di rischio Covid 19 a sostegno del nostro progetto Magazzini sociali.

Il nostro grazie più sentito va a loro”.

Come dichiara la stessa Associazione:

“Magazzini sociali è un progetto che nasce in un momento storico in cui la povertà ha perso la caratteristica di marginalità rispetto alle differenti categorie sociali della popolazione italiana.

Non è più netta la distinzione tra chi soffre per problemi economici e chi riesce a vivere in modo dignitoso la sua quotidianità.

La platea dei bisognosi, si è allargata, non crea notizia ed addirittura è talmente radicata nel territorio nazionale da non stupire o creare in molti nemmeno imbarazzo.

È necessario dunque dedicare professionalità, passione ed inventiva per contrastare in modo adeguato ed innovativo il fenomeno della povertà”.

Facciamo loro i nostri complimenti per questa meravigliosa iniziativa!a

