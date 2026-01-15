Senise: la Commissione Ambiente della Camera dei deputati in sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno. Ecco quando

“Su mia sollecitazione la Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Camera dei deputati sarà in Basilicata per un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, a Senise, Lunedì 26 Gennaio, al quale parteciperanno anche altri parlamentari in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e di minoranza”.

È quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Lavori Pubblici.

“Per quell’occasione è in corso di programmazione un incontro con i presidenti del Consorzio di bonifica della Basilicata e della società Acque del Sud per fare il punto della situazione sui lavori che interessano l’invaso e che, come annunciato dal Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, permetteranno alla diga di invasare 200 milioni di metri cubi in più rispetto a quello che può invasare oggi.

Continua Mattia:

“Sarà l’occasione per avere un quadro, dalla società Acque del Sud dei lavori che stanno riguardando i bacini idrici della Basilicata e quelli in cantiere nei prossimi mesi.

L’obiettivo è mettere in campo interventi e strategie a lungo termine tendenti ad agevolare la disponibilità di acqua, sicuramente per l’uso civile, ma ancor più per l’irrigazione dei campi, che per gran parte dell’anno vivono grandi difficoltà”.