“Tramutola sta investendo in percorsi formativi di qualità che rafforzano il legame tra scuola, impresa e sviluppo locale”

L’IPS di Tramutola, plesso dell’IISS “Petruccelli–Parisi” di Moliterno, guidato dal Dirigente Scolastico Santarsiere Roberto, ha aperto nuovamente le porte ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado per una nuova giornata di Open Labs, un appuntamento che conferma la vocazione dell’istituto a essere una scuola realmente aperta, dinamica e radicata nel territorio.

Ad accogliere gli ospiti il Vice Dirigente, Ing. Michele Astrella, affiancato dal Prof. Vito D’Onofrio, Responsabile dell’Orientamento, e dal Sindaco di Tramutola Luigi Marotta.

Nel suo intervento introduttivo, l’Ing. Astrella ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti «un’occasione preziosa per mostrare ai ragazzi una scuola viva, capace di valorizzare le giovani risorse umane e di accompagnarle nella scelta consapevole del proprio futuro».

A seguire, ha preso la parola il Sindaco di Tramutola, Dott. Luigi Marotta, che ha evidenziato il ruolo strategico dell’istituto nel tessuto socio economico della Val d’Agri.

Il primo cittadino ha ricordato come il territorio stia investendo in percorsi formativi di qualità, anche grazie alla presenza a Tramutola dell’ITS regionale, che consente ai diplomati di proseguire gli studi in ambito tecnologico senza allontanarsi dalla propria comunità.

Un’opportunità concreta che rafforza il legame tra scuola, imprese e sviluppo locale. Gli studenti in visita hanno osservato da vicino i laboratori dell’istituto, veri e propri ambienti di apprendimento avanzati dove la teoria si trasforma in esperienza concreta e la tecnologia prende vita.

Si tratta di laboratori dell’industria 4.0.

L’IPS di Tramutola è infatti riconosciuto come un polo STEAM d’eccellenza nella Val d’Agri, grazie alla presenza del Laboratorio di Robotica-Meccatronica, guidato dal Prof. Vito D’Onofrio, unico nel suo genere sul territorio. Gli studenti si dilettano a programmare cani robot, auto telecomandate (e presto a guida autonoma), bracci robotici industriali, stampanti 3D, visori VR e sistemi elettronici avanzati.

Accanto alla robotica, l’istituto offre una rete di laboratori altamente specializzati, tra questi il laboratorio elettrotecnico – automazione industrial, guidato dal Prof. Ramunno Luigi, il laboratorio di elettronica – programmazione embedded con a capo i Prof. Grippo Giuseppe e Sportiello Andrea, il laboratorio di informatica, che ha come respondabile il Prof. Mecca Mario, e il laboratorio di informatica e meccanica-cnc e prototipazione con i Prof. Vignola Michele e La Sala Antonio .

E ancora, l’istituto sta allestendo il laboratorio di Scienze integrate.

Un ecosistema formativo che permette agli studenti di sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, rispondendo alle esigenze delle aziende del territorio e non solo.

Il messaggio emerso con forza durante la giornata è chiaro: al Professionale di Tramutola non si sceglie solo un indirizzo, si sceglie un futuro concreto. Questa è una scuola che orienta, accompagna e costruisce futuro.

L’istituto rappresenta una vera “corsia preferenziale” verso l’occupazione, grazie a una didattica laboratoriale, a progetti innovativi e a un dialogo costante con il mondo produttivo. Gli Open Labs di questi giorni hanno confermato ancora una volta che la scuola è un luogo dove i ragazzi possono scoprire talenti, passioni e possibilità reali di crescita. «Gli Open Labs e gli Open Day di quest’anno sono la prova concreta di ciò che si può realizzare quando una comunità scolastica e istituzionale lavora all’unisono – ha affermato l’istituto attraverso una nota congiunta- .

L’impegno dell’Ing. Michele Astrella, Vice Preside dell’Istituto, del Prof. Vito D’Onofrio, del Responsabile di Plesso Prof. Nicola Cicale, del Sindaco Dott. Luigi Marotta e di tutti i Docenti coinvolti , che hanno offerto tempo, professionalità e passione ben oltre i loro obblighi , ha trasformato queste giornate in un autentico investimento sul futuro dei nostri ragazzi». Le giornate hanno registrato, fino ad ora, una partecipazione di oltre novanta studenti in visita presso la scuola. I prossimi Open Day sono previsti per questo weekend, nei giorni di

sabato e domenica.