Tito, impianto di biometano: incontro per discutere sulla sua realizzazione. I dettagli

L’amministrazione del Comune di Tito (PZ) con un Comunicato Stampa fa sapere alla cittadinanza che si riunirà la Commissione Consiliare sull’Ambiente per discutere sull’impianto di biometano.

Ecco quanto riportato:

“Si riunirà Martedì 1 Dicembre la Commissione Consiliare sull’Ambiente per esaminare le osservazioni che il Comune di Tito (PZ) formulerà in merito al procedimento relativo alla realizzazione di un impianto di biometano proposto dalla Bien s.r.l.

Al fine di valutare e condividere le osservazioni in merito alla proposta progettuale della Bien la stessa Commissione Consiliare, inoltre, si riunirà nuovamente, in modalità web, il prossimo 3 Dicembre alle ore 17:00 per udire i referenti di tutte le associazioni ed i comitati civici locali che abbiano manifestato interesse a partecipare.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i sindaci di Picerno (PZ) e di Pignola (PZ).

Come già fatto nel 2018, ad avvio del procedimento autorizzativo, il Comune di Tito (PZ) intende favorire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati fornendo tutta la documentazione necessaria al fine di acquisire le informazioni e di produrre le eventuali osservazioni in merito alla proposta di realizzazione dell’impianto.

Documentazione disponibile sul sito ufficiale del Comune di Tito (PZ)”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)