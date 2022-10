A Maratea grande successo per il concerto delle Vibrazioni! C’eravate?

Ieri sera, in una Piazza Europa stracolma di persone, si è tenuto il tanto atteso Concerto di fine estate 2022 del gruppo musicale “Le Vibrazioni”, in occasione della “Festa della Madonna del Rosario”

Per “Le Vibrazioni” il concerto di Maratea ha rappresentato l’ultima tappa del loro Summer Tour 2002.

Grande soddisfazione per Il Sindaco Daniele Stoppelli e per l’Assessore al Turismo Valentina Trotta, la quale, solo qualche giorno fa,

aveva postato sul profilo Facebook del Comune di Maratea l’invito per i cittadini:

“Abbiamo voluto organizzare, in collaborazione con il Comitato della Festa, un evento parte del programma della festività dedicata alla Madonna del Rosario, anche per dare un’ occasione in più per visitare Maratea in un periodo di bassa stagione.

Un concerto per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno con i suoi colori ed il suo clima mite.

Vi aspettiamo a Maratea”.

Ha curato la comunicazione dell’evento il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, il quale, un mese fa, ha chiesto a gran voce ad Audrey Azoulay, Direttrice Unesco, il riconoscimento, per la “Perla del Tirreno” e per la Basilicata, del titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)