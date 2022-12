A Potenza e in provincia in queste scuole tecnici di laboratorio con un fiocco blu. Ecco l’iniziativa

Domani, 22 dicembre, si celebra la Giornata nazionale dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico (TSLB) ed anche in Basilicata sono previste iniziative per far conoscere una professione sanitaria storica ma che è emersa solo durante l’emergenza sanitaria e che ha avuto un ruolo fondamentale nell’ambito della diagnosi dell’infezione da Sars Cov 2 e della prevenzione.

La Presidente della Commissione d’albo dei tecnici di laboratorio biomedico di Potenza e Matera Amalia Magaldi ha spiegato che per l’occasione, in tutta Italia i tecnici sanitari di laboratorio biomedico indosseranno un fiocco blu e, in Basilicata, i TSLB saranno presenti al Liceo Galileo Galilei di Potenza dalle 11.30 alle 12.30 e all’ITIS di Corleto Perticara dalle 10.30 per far conoscere il lavoro che si svolge nei laboratori pubblici e privati, negli istituti zooprofilattici.

Gli incontri con gli studenti degli istituti superiori lucani continueranno per tutto il 2023.

In futuro saranno, inoltre, organizzate iniziative in piazza per garantire, sempre più spesso, screening gratuiti.

In Basilicata sono 270 i tecnici di laboratorio iscritti al maxi Ordine dei Tsrm e Pstrp.

Ha spiegato la presidente Magaldi:

“Solo in Italia occorrono 4000 TSLB per garantire un’assistenza con la A maiuscola in ospedale e sul territorio.

La speranza è di invogliare quanti più giovani ad avvicinarsi a questo percorso di studi”.

