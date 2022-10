“A Potenza frane, voragini e buche: non ho mai voluto infierire. Ma adesso si sta toccando il fondo!”. La denuncia di questo consigliere comunale”

“Da quando sono stato eletto consigliere comunale ho sempre evitato l’applauso facile o meglio il “like facile” con post che io ho sempre definito populisti.

Perché so bene che criticare è semplice, amministrare invece è molto più complicato.

Per questo in tre anni non ho mai toccato per esempio il tema delle buche.

Mi sono sempre detto infatti:

‘Pierluigi aspetta, ci sono tempi e procedure da rispettare’.

Oggi però penso che non si possa più aspettare, penso che sia arrivato il momento di denunciare pubblicamente e con forza alcune situazioni indegne e ingiustificabili:

In via Sabbioneta, per esempio, un camion della spazzatura due settimane fa è sprofondato in una voragine.

Il Comune è intervenuto nell’immediatezza ma poi ha lasciato una bella transenna in attesa di non si sa bene cosa.

La frana di corso Garibaldi invece ha compiuto due anni.

E nessuno è mai intervenuto.

La carreggiata è dimezzata, il traffico nelle ore di punta è insopportabile e va bene così.

Mentre si sono rotti le scatole i cittadini di Costa della Gaveta.

Hanno deciso di rimboccarsi le maniche e hanno riparato le buche da soli.

Ragazzi insomma, io non ho mai voluto infierire.

Ho sempre cercato di essere responsabile anche nell’opposizione.

Ma adesso penso che si stia davvero toccando il fondo… dell’asfalto!

“Così scrive il consigliere comunale Pierluigi Smaldone”.

