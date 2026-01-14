A Potenza questi atleti di Muro Lucano conquistano il titolo di Campioni! Complimenti

Domenica 11 gennaio 2026, a Potenza, alle premiazioni dei Campionati Assoluti e dei Campionati a Squadre di Tennis 2025, il Tennis Club Muro Lucano ha scritto una pagina bellissima di sport.

A dare la notizia il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, che scrive:

“Complimenti sinceri a tutti gli atleti, al Direttore della scuola tennis, Antonio Oliveto e a ogni componente dello Staff: dietro questi risultati ci sono allenamenti, sacrifici, persone che ci credono e una comunità che cresce insieme.

Questa la classifica:

Giovanna Oliveto campionessa regionale Under 9 femminile;

Giovanna Oliveto campionessa regionale Under 10 femminile;

Salvina Melucci campionessa Assoluti regionali 4ª categoria, singolare;

Salvina Melucci campionessa doppio femminile Assoluti regionali, con Francesca Gino (TC Potenza);

Simone Zarriello e Nazario Guglielmi campioni regionali Under 16 maschile;

Vittoria Tarricone e Giada Gruosso campionesse regionali Under 18 femminile.

Questo non è “solo” sport: è sociale vero.

È un circolo che diventa casa, un posto dove i ragazzi imparano regole, rispetto, impegno, amicizia e fiducia in sé stessi.

Dove si cresce con i valori giusti e si crea senso di appartenenza, soprattutto nei territori che hanno bisogno di spazi sani, vivi, educativi.

Quando una società sportiva funziona, non vince solo in campo: vince tutta la città.

Avanti così, perché questi successi sono un orgoglio per Muro Lucano e un esempio concreto di come lo sport possa unire, formare e dare futuro”.

Complimenti!