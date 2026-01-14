Basilicata, nominato il nuovo Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Ecco di chi si tratta

“La scelta di affidare nuovamente la guida del gruppo consiliare a Michele Casino nasce da una valutazione condivisa e responsabile, compiuta nell’interesse dell’azione politica di Forza Italia e in relazione alla fase politica attuale.
A Michele Casino, figura di comprovata esperienza politica e istituzionale, vanno la mia stima e la mia piena fiducia”.
È quanto dichiara il Consigliere regionale Aliandro che aggiunge:
“Continuerò a garantire il massimo impegno nel mio ruolo di Consigliere Segretario del Consiglio regionale, incarico che mi consente di partecipare attivamente ai lavori degli Uffici di Presidenza e dell’Aula, contribuendo in modo diretto al buon funzionamento dell’istituzione”.
Il Consigliere regionale esprime inoltre soddisfazione per il lavoro svolto nel periodo alla guida del gruppo consiliare:
“Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione, coesione e senso di responsabilità per il bene della comunità lucana e per il rafforzamento del nostro progetto politico.
A Michele Casino rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, certo che la sua guida saprà affrontare con autorevolezza, competenza e pragmatismo le sfide che ci attendono”.