A Potenza un progetto per persone con disabilità: questi i requisiti per partecipare

RI-ESCO – acronimo di Risorse, Innovazione, Esperienze, Sostegni, Competenze e Opportunità – nasce con l’obiettivo di integrare e diversificare le opportunità e i sostegni esistenti per le persone con disabilità e le loro famiglie, con particolare attenzione alla dimensione della partecipazione attiva nella comunità.

A chi è rivolto

Il progetto coinvolgerà 15 persone con disabilità con i loro nuclei familiari.

Requisiti per partecipare:

disabilità psico-fisica certificata, lieve o moderata

residenza nel Comune di Potenza

età non inferiore a 14 anni

non essere beneficiari di altre misure di accompagnamento sociale connesse, quali ad esempio il Reddito Minimo di Inserimento, la nuova misura di inclusione ADI (Assegno di Inclusione) e altre.

Per tutti i dettagli sulla partecipazione e la descrizione completa delle attività di progetto, è possibile consultare e scaricare l’Avviso per la selezione dei partecipanti disponibile sul sito www.consorziocs.it nella sezione news: https://www.consorziocs.it/2025/10/03/ri-esco-nuovo-progetto-per-famiglie-di-persone-con-disabilita-a-potenza/

Come partecipare

Le famiglie interessate e in possesso dei requisiti possono presentare domanda di partecipazione, scaricando il Modulo di domanda disponibile sul sito www.consorziocs.it (sezione news) e inviandolo compilato all’indirizzo info@consorziocs.it

Scadenza: le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2025.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Tel.: 0971-650622 / 0971-650513