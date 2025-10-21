A Potenza un progetto per persone con disabilità: questi i requisiti per partecipare

RI-ESCO – acronimo di Risorse, Innovazione, Esperienze, Sostegni, Competenze e Opportunità – nasce con l’obiettivo di integrare e diversificare le opportunità e i sostegni esistenti per le persone con disabilità e le loro famiglie, con particolare attenzione alla dimensione della partecipazione attiva nella comunità.
A chi è rivolto
Il progetto coinvolgerà 15 persone con disabilità con i loro nuclei familiari.
Requisiti per partecipare:
- disabilità psico-fisica certificata, lieve o moderata
- residenza nel Comune di Potenza
- età non inferiore a 14 anni
- non essere beneficiari di altre misure di accompagnamento sociale connesse, quali ad esempio il Reddito Minimo di Inserimento, la nuova misura di inclusione ADI (Assegno di Inclusione) e altre.
Per tutti i dettagli sulla partecipazione e la descrizione completa delle attività di progetto, è possibile consultare e scaricare l’Avviso per la selezione dei partecipanti disponibile sul sito www.consorziocs.it nella sezione news: https://www.consorziocs.it/2025/10/03/ri-esco-nuovo-progetto-per-famiglie-di-persone-con-disabilita-a-potenza/
Come partecipare
Le famiglie interessate e in possesso dei requisiti possono presentare domanda di partecipazione, scaricando il Modulo di domanda disponibile sul sito www.consorziocs.it (sezione news) e inviandolo compilato all’indirizzo info@consorziocs.it
Scadenza: le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2025.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
Tel.: 0971-650622 / 0971-650513